Париж, , 18:53 — REGNUM Обещание президента Франции Эммануэля Макрона «сделать все», чтобы помочь своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну «успешно осуществить демократический переход», было резко раскритиковано оппозицией Алжира как попытка «вмешательства во внутренние дела» государства. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщает Le Figaro.

Макролеон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Макрон считает себя вправе подтверждать легитимность лидеров развивающихся государств, коим являемся и мы», — заявили представители одной из основных светских оппозиционных партий Алжира — «Объединение за культуру и демократию».

«В случае с Алжиром он считает себя вправе подтверждать то, что президенту государства можно доверять… Это не просто вмешательство во внутренние дела, это свидетельство того, что Франция хочет управлять развитием нашей страны», — заявил видный деятель оппозиционного движения «Хирак» Карим Таббу.

«Франция не может смириться с тем, что в нашей стране могут возникнуть демократические силы и свободные молодые люди», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября Макрон упрекнул вновь избранного президента Гвинеи Альфу Конде в изменении Конституции Гвинеи «с единственной целью — удержать власть».

В своем интервью журналу Jeune Afrique президент Франции решил обсудить результаты президентских выборов в Гвинее, проведенных 18 октября, которые были подтверждены Конституционным судом страны, несмотря на протесты гвинейских оппозиционных партий.

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