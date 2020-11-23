Киев, , 17:26 — REGNUM Кандидат от партии «Слуга народа» Сергей Иващенко признал свое поражение на выборах мэра Полтавы во втором туре местных выборов.

Об этом он заявил вечером 23 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По предварительным данным, Иващенко получил примерно 28 тыс. голосов, а его оппонент, Александр Мамай, более 31,5 тыс. голосов.

«31 тыс. полтавчан, которые пришли на участки, по разным причинам выбрали себе своего мэра. И нам с этим жить… некоторое время. Этот выбор также нужно уважать», — заявил Иващенко.

«Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей. Но главная проблема — сегодня не выиграла Полтава! В то же время, я уверен — изменения не остановить. Мы не дадим грабить наших граждан и разрушать наш город», — добавил представитель «Слуги народа».

ИА REGNUM напоминает, что Полтава была одним из немногих крупных городов на Украине, где партия «Слуга народа» могла получить «своего» мэра. В подавляющем большинстве областных центров на Украине кандидаты от партии Зеленского заняли 304 места.