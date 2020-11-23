Минск, , 17:17 — REGNUM Так называемая «Белорусская автокефальная православная церковь» (БАПЦ) объявила президента страны Александра Лукашенко «одержимым дьяволом», и предала его анафеме, сообщает 23 ноября официальный сайт БАПЦ.

«Силой, данной нам Богом, мы отлучаем от святой православной церкви и провозглашаем анафему бывшему президенту Александру Лукашенко, который, хоть и носит христианское имя, принадлежит православной церкви лишь по рождению, запрещая ему приступать к Тайнам Христовым», — указано в сообщении на сайте.

Приверженцы раскольнической религиозной организации заявили, что считают руководство Лукашенко «сатанинской властью» и призвали верующих не подчиняться ей.

Справка ИА REGNUM: БАПЦ основана в 1948 году белорусскими эмигрантами, покинувшими страну вместе с отступавшими нацистами. Административный центр БАПЦ расположен в США. Она не признана ни одной из поместных православных церквей.