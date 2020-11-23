Москва, 23 ноября 2020, 17:16 — REGNUM Коллегии МИД России и Белоруссии 25−26 ноября предметно рассмотрят дальнейшие отношения с Европейским союзом. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
По его словам, предстоящие обсуждения важны в условиях санкций, которые Евросоюз вводит против обеих стран. «Москва и Минск вынуждены на них отвечать и делают это скоординированно», — цитирует дипломата РИА Новости.
Руденко напомнил, что Белоруссия недавно снизила уровень своего участия в программе «Восточное партнёрство» до экспертного, и назвал данный шаг Минска логичным, отметив, что «настоящие партнеры санкций не вводят».
Замглавы МИД России также раскритиковал призывы белорусской оппозиции ввести новые санкции против Минска, в том числе прекратить кредитование Белоруссии, отключить республику от системы межбанковских расчётов SWIFT и отказаться от проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске.
По мнению Руденко, подобные меры ударят по экономике Белоруссии и отразятся на благосостоянии её рядовых граждан.
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