Москва, , 18:52 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что один из основных недостатков в республике заключается в отсутствии настоящего патриотизма среди молодёжи, вызвало бурную реакцию в сети. Граждане выразили своё мнение 23 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Скоро в школах, в каждом классе будет не по одному, а по 10 портретов «батьки», — шутит Александр Б.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Лукашенко ассоциирует патриотизм среди населения с любовью к своей персоне. По видению людей, Лукашенко уверен, что те, кто участвуют в протестных акциях на территории Белоруссии, на самом деле не являются патриотами своей страны.

«Государство — это я». Для Лукашенко патриотизм абсолютно равен любви к его персоне. Все, кто его критикуют, автоматически не являются патриотами», — считает Michail D.

Другие упрекнули Лукашенко за то, что он сам виноват в отсутствии достаточного количества патриотизма в белорусском народе. Граждане указали на многовекторную политику главы Белоруссии, которая сыграла с ним злую шутку.

«Вертелся, как флюгер, со своей многовекторностью, вот и результат. Как сам себя вёл, так и молодёжь воспитана — где выгоднее, туда и стремится. За что молодых осуждать, если отец такой?» — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Ласковый пёс».

Нашлись и те, кто заявил о своей точке зрения, согласно которой насильно любим не будешь, и патриотизм должен возникать естественным путём, исходя не из насаждения «правильной» точки зрения государства на происходящие события.

«Нужно делать так, чтобы граждане сами гордились и любили свою страну, тогда никакого патриотического воспитания не надо. Но зачем, это же так сложно, что-то делать и менять. Проще патриотизм воспитывать. Ну да. Учитывая современные способы доступа к информации, уроки патриотизма — это выброшенные деньги. Они видят, как живут в развитых и неразвитых странах. Они (молодёжь) видят и сравнивают. Вы ни за какие уроки и деньги не заставите любить молодёжь страну, где больше половины людей живёт не пойми как и не пойми на что», — пишет пользователь Тимур.

Напомним, 23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что один из основных недостатков в республике заключается в отсутствии настоящего патриотизма среди молодёжи.