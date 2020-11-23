Владивосток, , 16:56 — REGNUM Поставлена жирная точка на всех попытках «медведевской модернизации», считает член политического совета регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае Дмитрий Алексеев. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 23 ноября, комментируя реформу институтов развития в РФ.

Технопарк «Сколково» Nud

«Да, можно смеяться над итогами «технологического рывка», но что-то хорошее было сделано. Замечательный сервис «Госуслуг» — это один из примеров «медведевской модернизации». Да и «Сколково» — хорошее дело, просто этого мало», — отметил эксперт.

По его словам, реформа институтов развития все же здравая и нужная вещь: «Ну, действительно, у нас 40 институтов развития и при этом уже лет 8 стагнация. А по итогам года мы окажемся по ВВП на уровне 2007—2008 года».

«И нельзя не отметить громадное усиление Шувалова на поле «институтов развития». Фактически ему передана вся эта тема. При всем уважении к Игорю Ивановичу, у меня почему-то возникают тут же ассоциации с недостроем ЖСК «Остров» и попытками ДОМ. РФ торгануть землей во Владивостоке. Скажем, дикая афера с попыткой продать рекреационную землю на Сопке Орлиной. Все бы ничего, я привык относиться с энтузиазмом ко всем начинаниям, но доверия с каждым разом все меньше. Вот, скажем, какие есть аргументы, что сейчас не будет как всегда?» — резюмировал Алексеев.