Москва, , 16:55 — REGNUM Кремль не будет анонсировать кадровые решения в отношении руководителей реформируемых институтов развития. Об этом 23 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной смене должности главы «Роснано» Анатолия Чубайса.

Анатолий Чубайс Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы знаете, что кадровые вопросы мы никогда не анонсируем. Не будем это делать и сейчас», — сказал Песков.

Напомним, ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами анонсировал оптимизацию существующих институтов развития. В частности, ожидается, что «Роснано» войдёт в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ. РФ, куда также будут включены Корпорация МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАРа, фонд «Сколково», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

На фоне этих новостей в СМИ появилась информация о том, что Анатолий Чубайс в рамках оптимизации может покинуть должность главы «Роснано».

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