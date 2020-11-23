Москва, , 18:51 — REGNUM Заявление экспертов информационного издания «Сина» о том, что командование ЦАХАЛ выразило крайнее недовольство тем, что Россия предоставляет Сирии и Ирану свою помощь, и пригрозило российским военным принятием серьёзных мер в случае попытки оказания противодействия операциям Израиля, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 23 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Если великий Израиль пригрозил, то нужно бежать без оглядки. Или ноту протеста им всем послать. Кто нас только не пинает, начиная с Молдавского президента в юбке», — написал Валерий Т.

Многие комментаторы пришли к выводу, что руководство Российской Федерации слишком часто спускает на тормоза ответные меры на подобные агрессивные выпады со стороны иностранных государств. По мнению людей, это может привести к тому, что Россия, в конечном итоге, может потерять уважение в глазах мирового сообщества.

«С такой внешней политикой Россию скоро пинать будет уже и вся Африка. Если позволять в адрес своей страны любые выпады и суды, в которых только унижают и заслуживают страну, то никто ее и всерьёз воспринимать не будет. Разве такое было возможно при И. Сталине?», — задаётся вопросом Владимир Г.

Некоторые пользователи указали на то, что Израиль постоянно совершает свои военные действия на территории Сирии. При этом, отмечают граждане, это происходит, не взирая на то, что в зоне нанесения ударов могут оказаться российские военнослужащие.

«Израиль уже много лет атакует Сирийские вооружённые силы, не задумываясь при этом, есть ли нам российские инструктора (или ЧВК). Можно и дальше делать вид будто бы ничего не происходит», — написал пользователь под псевдонимом Другое.

Нашлись и те, кому показалась печальной картина, согласной которой территория суверенного государства Сирия стала полем геополитической игры для её соседей.

«Вопрос в том, что война между Израилем и Сирией продолжается, а также в том, что нынешняя политика Ирана для Израиля политика врага, который не дает ему договориться с Сирией на приемлемых для Израиля условиях. На самом деле ужасно, что сирийская республика превращена в карту военных действий, где хозяйничают более сильные государства», — пишет пользователь Илья.

Напомним, 23 ноября эксперты информационного издания «Сина» заявили о том, что командование ЦАХАЛ выразило крайнее недовольство тем, что Россия предоставляет Сирии и Ирану свою помощь, и пригрозило российским военным принятием серьёзных мер в случае попытки оказания противодействия операциям Израиля.