Москва, , 16:40 — REGNUM Выход США из Договора по открытому небу делает бессмысленным участие в нём со стороны России. Об этом 23 ноября заявил заместитель генерального секретаря ООН в 2002—2011 гг., советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе на телеканале «Россия 24».

«Для России участвовать в этом договоре без Соединённых Штатов я смысла не вижу. Нашу озабоченность хорошо понимают европейские страны, потому они так уговаривали США до официального выхода. Озабочены этой проблемой, как же будет, как же так», — заявил Орджоникидзе.

«Естественно, получается так, что у американцев по нашей стране информация будет в любом случае. Даже если нам дадут, в чём я абсолютно не уверен, заверения западно-европейских партнёров, что они не будут делиться информацией, я бы в это никогда не поверил», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.

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