Москва, , 16:35 — REGNUM Россия примет жёсткие меры, если страны — члены Договора об открытом небе будут передавать данные вышедшим из соглашения США или ограничат полеты российских наблюдателей над американскими объектами в Европе. Об этом заявил 23 ноября глава делегации России на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Нам известно, что Вашингтон ведёт нечистоплотную подковёрную игру и требует от союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полётов над Россией», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме этого, по словам Гаврилова, Соединённые Штаты добиваются, чтобы их союзники в ЕС отказывали России в наблюдательных полётах над американскими военными объектами.

«Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жёсткие ответные меры не заставят себя ждать», — заверил российский дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Вашингтон объявил о выходе из Договора по открытому небу, аргументировав это тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соглашения.

Читайте также:

Косачев: выход США из Договора по открытому небу — это проблема для Европы

Выход США из Договора по открытому небу: конец контроля над вооружениями?