Москва, , 18:50 — REGNUM Заявление Министерства иностранных дел РФ о том, что отсутствие флага России на переговорах в Ереване главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном объясняется протокольной практикой страны, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 23 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Флаги-то все сожгли. Откуда их взять-то? Хоть сказали бы, с собой бы привезли», — шутит Витя М.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Армения продолжает свою антироссийскую политику, а отсутствие российского флага на встрече указывает на приверженность руководства республики именно данной логике. Граждане упрекнули Армению в неблагодарности и не поверили в то, что причиной отсутствия флага является какой-либо протокол.

«Отсутствие культуры и неблагодарность. И демонстрация истинного лица. Уверен, что протокол тут не причем», — считает пользователь под псевдонимом Genrih VIII.

Некоторые пользователи заявили о том, что, хоть объяснение отсутствию флага и было найдено, тем не менее, они чувствуют большое количество ненависти со стороны руководства Армении по отношению к Российской Федерации.

«Никогда не обращал внимания, но, могу поспорить, что скоро умельцы отроют кадры, на которых, при схожих обстоятельствах есть флаги США, Франции, да хоть Гваделупы. Они просто продолжают гадить, чуть ли не единственной стране, которой на них не плевать», — поделился мнением пользователь Вадим.

Отдельные граждане пришли к выводу, что причиной неуважительного отношения к России со стороны других стран кроется в том, что руководство Российской Федерации попросту позволяет это делать и не пресекает подобные попытки.

«Если мы позволяем относиться к себе так неуважительно, то они так и относятся. Зачем им какие-то российские флаги?», — задаётся вопросом Евгения Б.

Напомним, 21 ноября в Министерстве иностранных дел РФ заявили том, что отсутствие флага России на переговорах в Ереване главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Арменом Саркисяном объясняется протокольной практикой страны.