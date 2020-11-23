Москва, , 16:21 — REGNUM Выход США из Договора об открытом небе ставит под вопрос смысл этого договора в целом. Об этом 23 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на телеканале «Россия 24».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восьмая статья Вашингтонского договора НАТО говорит, что каждая договаривающаяся сторона обязуется не брать на себя каких-либо международных обязательств, противоречащих настоящему договору», — заявил Косачев.

«То есть обязательства этих стран по Вашингтонскому договору о создании НАТО выше, чем их обязательства по договору по открытому небу», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.