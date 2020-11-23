Москва, , 16:18 — REGNUM Заявление неназванного генерала армии США в материале издания Breaking Defense о том, что Россия может провести «блицкриг» на территории Украины, вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 23 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Как всегда американский генерал играет роль экстрасенса. У американцев работает или левая сторона мозга, или правая, в зависимости от целесообразности. И эти горе оценщики, не стесняются по всякому поводу высказывать своё мнение и, как закон, всегда неправильно. У них амбиции остались, а возможностей нет», — считает пользователь под псевдонимом Артон.

По мнению некоторых пользователей, данное мнение является бредовым. Граждане исходят из того, что если бы Россия участвовала в конфликте на территории Украины, то её войска бы уже давно установили контроль над данной страной.

«Если бы русские войска были на Донбассе, то украинские нацики вешались бы на колючей проволоке границы с Польшей, а русские танки стояли бы не только в Киеве, но и Львове. Второе: это не за горами. Россия не будет терпеть вечно американо-украинский фашизм и ответит из всех орудий. И по тем американским базам с разных сторон тоже. Россия за свои границы пока не выходила, кроме полицейских-миротворческих операций. Только янки пытаются русских уничтожить. Не будет этого. Никак. Двинете кони под гусеницами русских танков», — пишет Роман Н.

Многие комментаторы отметили, что генерал акцентировал своё внимание на то, что военные специалисты России применяют дроны, что создаёт большую опасность для вооружённых сил Украины. Граждане пришли к выводу, что данное заявление является сигналом о том, что российское вооружение стало современным и смертоносным.

«Генерал армии США напрягся от российских беспилотников. А года 3 назад писали что у России их вообще почти нет. Видимо прогресс на лицо. От мелких разведывательных дронов для наведения артиллерийского огня до боевых дронов несущих ракеты», — написал Николай К.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что суть данного заявления заключается лишь том, чтобы сравнить Российскую Федерацию с нацисткой Германией. Понятие «блицкриг», уверены люди, невозможно отделить от преступлений нацистов.

«Задача этой статьи, лишь очередной раз приравнять Россию к нацисткой Германии… ширпотреб для необразованных и сопливых», — поделился своим мнением пользователь Марат.

Напомним, 21 ноября неназванный генерал армии США заявил изданию Breaking Defense о том, что Россия может провести «блицкриг» на территории Украины.