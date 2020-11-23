Москва, , 16:10 — REGNUM Выход США из Договора по открытому небу может создать напряжённость в отношениях США и других стран, входящих в состав НАТО. Об этом 23 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на телеканале «Россия 24».

«Что касается духа этого договора, то сейчас свою приверженность к сохранению именно духа доверия должны подтвердить наши европейские партнёры, входящие в НАТО», — заявил Косачев.

Сенатор обратил внимание на то, как сочетаются договорённости в рамках НАТО с Договором по открытому небу.«Ведь если посмотреть на известный Вашингтонский договор о создании НАТО 1949 года, то все помнят его пятую статью, что все «натовцы» помогают друг другу в случае агрессии. И там есть предыдущая четвёртая статья, которая говорит о том, что договаривающиеся стороны, то есть страны НАТО, всегда — я подчёркиваю, здесь есть слово «всегда» — будут консультироваться друг с другом, если будут риски для их безопасности», — отметил он.

«Американцы по этому договору всегда могут потребовать от своих союзников предоставления любой информации, если они это сопровождают лозунгом, что они обеспокоены собственностью безопасностью», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.