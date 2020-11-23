Москва, , 16:09 — REGNUM Законопроект, предусматривающий штраф за незаконное использование на митингах «отличительного признака представителя СМИ», внес в Госдуму депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 23 ноября.

Штраф за незаконное использование знака сотрудника СМИ в ходе митингов и акций составит до 30 тыс. рублей, следует из поправок в КоАП. Санкции также предполагают возможные обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Законопроект направлен на предупреждение случаев использования отличительного признака представителя средства массовой информации лицами, не являющимися журналистами, отмечает автор.

Предполагается, что такие знаки разработают МВД и Роскомнадзор, чтобы сотрудники СМИ, работающие на акциях имели ясно видимый отличительный «признак».