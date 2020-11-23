Киев, , 16:08 — REGNUM Украина направит делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в надежде получить кредит на борьбу с пандемией. Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта «Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19» и привлечь $300 млн для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины», — рассказал он.

Благодаря этим деньгам на Украине планируют выплачивать помощь домохозяйствам и людям, которые потеряли работу в связи с пандемией COVID-19, а также оказывать поддержку малоимущим семьям.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о планах выдать Украине кредит на сумму €440 млн. деньги пойдут на реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог.

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