Киев, 23 ноября 2020, 16:08 — REGNUM Украина направит делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в надежде получить кредит на борьбу с пандемией. Об этом написал представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан 23 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Благодаря этим деньгам на Украине планируют выплачивать помощь домохозяйствам и людям, которые потеряли работу в связи с пандемией COVID-19, а также оказывать поддержку малоимущим семьям.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о планах выдать Украине кредит на сумму €440 млн. деньги пойдут на реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог.
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