Мэкэле, , 16:15 — REGNUM Посланники Африканского Союза (АС), назначенные для посредничества в конфликте между федеральным правительством Эфиопии и администрацией северного штата Тыграй, не будут допущены до посещения зоны ведения боевых действий. Об этом сообщает ВВС Amharic со ссылкой на заявление старшего помощника премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в пятницу, 20 ноября, назначил бывшего президента Мозамбика Жоакима Чиссано, бывшего президента Либерии Эллен Джонсон-Серлиф и бывшего президента ЮАР Кгалему Мотланте специальными посланниками для посредничества при урегулировании кризиса. Однако старший советник премьер-министра Эфиопии Мамо Михрету заявил, что три экс-президента смогут встретиться только с премьер-министром Ахмедом и не получат возможности провести переговоры с другой стороной конфликта, «Народным фронтом освобождения Тыграя» (НФОТ) и посетить зону ведения боевых действий.

«В настоящее время в Тыграе ведется военная операция. Мы полагаем, что военная операция скоро закончится. Если НФОТ хочет положить конец нынешнему конфликту, все, что им нужно сделать, — это мирно сдаться, и для этого никому не нужно посещать в Тыграй или Мэкэле, чтобы дать им это понять», — заявил Михрету.

Он добавил, что правительство ясно дало понять, что оно «не будет вести переговоры с преступниками».

«Полагаю, наши африканские братья и сестры сыграли бы еще более значительную роль, если бы они оказали давление на НФОТ, призывая их сдаться», — добавил он.

Он сказал, что три посланника от Афросоюза будут проинформированы премьер-министром о текущей военной операции.

Абий в воскресенье, 22 ноября, выдвинул войскам в Тыграе ультиматум, по которому они обязаны сдаться в течение 72 часов. В противном случае федеральные войска начнут наступление на Мэкэле.