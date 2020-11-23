Москва, , 15:57 — REGNUM Поведение США на международной арене подрывает доверие между ними и их ближайшими союзниками. Об этом 23 ноября заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на телеканале «Россия 24».

«Удивительнейшим образом речь о доверии к намерениям американцев, наверное, уже не идёт ни в нашем случае, ни в случае с их европейскими партнёрами», — заявил Косачев.

«Понятно, что американцы действуют исключительно в собственных интересах, а в военной сфере эти интересы заключаются в обеспечении собственного одностороннего военного превосходства», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.