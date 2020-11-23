Киев, , 15:49 — REGNUM Наибольшее количество нарушений в ходе второго тура местных выборов на Украине 22 ноября было зафиксировано в Днепропетровске.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 23 ноября, сообщила политический эксперт, глава гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметила, что всего накануне во время второго тура местных выборов в правоохранительные органы поступило 407 обращений о нарушении избирательного процесса. На Днепропетровск пришлась почти половина обращений — 206.

Айвазовская уточнила, что чаще всего нарушение касалось фотографирования избирательного бюллетеня — полиция задокументировала 177 таких инцидентов. Также известно, что такие нарушения совершили более чем 13% избирательных участков, и больше всего таких участков как раз в Днепропетровске.

ИА REGNUM напоминает, что 22 ноября в ряде областных центров на Украине состоялся второй тур местных выборов, в рамках которого жители выбирали мэров населенных пунктов. Наиболее острое противостояние было в Днепропетровске и Львове. Официальных данных ЦИК еще нет, но нынешний мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил прессе о «разгромной победе» во втором туре выборов с отрывом более чем в 4 раза.