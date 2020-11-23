Минск, , 15:44 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время в мире отмечается все больше конфликтов, для урегулирования которых необходимо проводить миротворческие операции.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек», — сказал Лукашенко на встрече с главой минобороны республики Виктором Хрениным.

Белорусский лидер поинтересовался у министра моральным, техническим и финансовым состоянием 103-й Витебской воздушно-десантной бригады, являющейся миротворческой.

«Ведь это (отправка миротворцев в горячие точки) определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ознакомился с боеспособностью элитного подразделения. На тему его применения в решении внутренних конфликтов высказался госсекретарь белорусского совбеза.

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