Джакарта, , 15:43 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил комитет по борьбе с COVID-19 и восстановлению национальной экономики не расслабляться в борьбе с пандемией, сообщает CNN Indonesia.

«Я хотел бы напомнить комитету, целевой группе и всем губернаторам, чтобы они в равной степени управляли вопросами, касающимися коронавируса, и вопросами, связанными с экономикой», — заявил глава государства на закрытом совещании 23 ноября 2020 года.

По словам президента, средний показатель активных случаев COVID-19 в Индонезии составляет 12,78%. Этот показатель ниже, чем число активных случаев COVID-19 в мире, которое достигло 28,41%.

Между тем, средний показатель выздоровления от COVID-19 в Индонезии достигает 84%. По словам главы государства, это уже хорошо по сравнению со среднемировым показателем в 69,2%.

Джоко Видодо также поручил министерству внутренних дел и главному управлению национальной полиции, обеспечить соблюдение санитарных норм во время региональных выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати заявила, что дефицит государственного бюджета до октября 2020 года достиг 4,67%.

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