Бишкек, 23 ноября 2020, 15:29 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал незаконным решение центризбиркома о возвращении депутатского мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, осужденному за коррупцию, пишет «Kaktus.media».
Судебный орган первой инстанции посчитал обоснованным иск кандидата в президенты Киргизии, активиста Темирлана Ормукова, потребовавшего лишить Текебаева депутатского мандата на основании того, что тот не имеет на права заседать в парламенте республики из-за статуса обвиняемого.
ИА REGNUM напоминает, что 15 октября 2020 года ЦИК Киргизии принял решение вернуть депутатский мандат лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву. При этом центризбирком сослался на то, что у политика формально нет судимости, поскольку Верховный суд направил материалы возбужденного против него уголовного дела на пересмотр.