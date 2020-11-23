Бишкек, , 15:29 — REGNUM Первомайский районный суд столицы Киргизии признал незаконным решение центризбиркома о возвращении депутатского мандата лидеру партии «Ата Мекен» Омурбеку Текебаеву, осужденному за коррупцию, пишет «Kaktus.media».

Судебный орган первой инстанции посчитал обоснованным иск кандидата в президенты Киргизии, активиста Темирлана Ормукова, потребовавшего лишить Текебаева депутатского мандата на основании того, что тот не имеет на права заседать в парламенте республики из-за статуса обвиняемого.