Минск, , 15:24 — REGNUM Об основных проблемах в белорусской армии доложил 23 ноября Александру Лукашенко министр обороны республики Виктор Хренин. Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, принимая доклад министра, Лукашенко «обозначил вопросы противодействия деструктивным силам, которые пытаются раскачать страну, и патриотического воспитания молодежи».

«Или не просто раскачать, а опрокинуть, — уточнил Лукашенко. — Мы видим как один из основных недостатков в этой ситуации отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать. Каким образом мы это будем делать?»

Ответ министра обороны в официальном сообщении не проводится.

«Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек. Востребованность в миротворческих операциях возрастает, мы являемся участниками миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Каково здесь положение дел?» — сказал Лукашенко.

И на этот вопрос ответ министра в официальном сообщении отсутствует.

Лукашенко также озадачил министра, сказав: «Где, возможно, нам придется в качестве миротворцев участвовать? Каково здесь состояние: моральное, техническое и финансовое? Ведь это определенные затраты, правда, ООН их компенсирует. Но тем не менее».

Кроме того, Лукашенко поинтересовался кадровой работой в белорусской армии и её финансовым состоянием. Хренин заверил: ситуация в армии контролируемая и управляемая, она готова к выполнению задач, планы подготовки Вооруженных сил, «несмотря на все трудности, выполнены на 100%».