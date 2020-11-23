Ереван, , 15:34 — REGNUM Правительство Армении обнародовало перечень населённых пунктов в Нагорном Карабахе, переходящих под контроль Азербайджана. Список с 121 наименованием опубликован 23 ноября.

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Азербайджану отошли 52 населённых пункта Кашатагского района, включая города Ковсакан и Миндживан. В Шаумянском районе — 16 населённых пунктов, в том числе город Карвачар.

Передан город Гадрут и ещё 28 населённых пунктов в Гадрутском районе. В Мардакертском районе — восемь сёл, в Мартунинском районе — шесть посёлков, в Аскеранском районе — ещё восемь сёл. Также город Шуши и село Карин Так, они находились в Шушинском районе Карабаха.

В Гадрутском районе сёла Хцаберд и Хин Тахер остаются в Армении, однако они отрезаны от основной территории, уточняет «Sputnik Армения» со ссылкой на администрацию района. Гражданского населения в них пока нет, людей временно размещают в Степанакерте и вокруг него.

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