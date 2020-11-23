Москва, 23 ноября 2020, 15:26 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова к любым действиям Украины, включая вооружённую агрессию. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова 23 ноября.
Никонорова рассказала, что переговоры идут без особых успехов, в основном из-за позиции Украины, при этом «Донецк… готов к любым агрессивным действиям со стороны Украины», добавила она.
Напомним, ранее официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что у Украины существует «план Б» относительно Донбасса.
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