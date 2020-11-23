Москва, , 15:26 — REGNUM Донецкая Народная Республика готова к любым действиям Украины, включая вооружённую агрессию. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова 23 ноября.

Солдаты ДНР © ИА Красная Весна

«Украинская сторона все время говорит, что у них есть план «Б», план «В», план «Ц», может быть уже какая-то операция «Ы» есть у них в разработке, сложно представить, что там придумала украинская сторона. Я скажу так — мы готовы к любому шагу, который будет предпринимать украинская сторона», — сказала министр, слова которой приводит ТАСС.

Никонорова рассказала, что переговоры идут без особых успехов, в основном из-за позиции Украины, при этом «Донецк… готов к любым агрессивным действиям со стороны Украины», добавила она.

Напомним, ранее официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил, что у Украины существует «план Б» относительно Донбасса.

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