Москва, , 15:21 — REGNUM США планомерно разрушают международную систему контроля над вооружениями. Об этом 23 ноября заявил вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований Евгений Бужинский на телеканале «Россия 24».

«Администрация Трампа просто разрушает систему контроля над вооружениями, а заодно и принялась разрушать систему мер доверия, которая существует в Европе. Осталось только отказаться от участия в Венском документе и не останется вообще ничего», — заявил Бужинский.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.