Цхинвал, , 15:28 — REGNUM Церемония возложения цветов и венков к памятнику, посвященному мужеству тех, кто не пропустил в столицу Южной Осетии в 1989 году колонну грузинских националистов, прошла в Цхинвале 23 ноября. Об этом сообщает агентство «Рес».

По данным журналистов, во время церемонии состоялся митинг, на котором выступил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Когда 23 ноября 1989 года грузинские неофашисты пытались войти в столицу республики, они хотели обозначить, что это территория Грузии, и народ Южной Осетии никто не будет спрашивать о его будущем, — сказал глава республики. — И именно здесь, на этом участке, простые ребята встали против агрессоров и не пропустили их в город».

Бибилов отметил, что тогда противостояния началась борьба за независимость Южной Осетии.

Напомним, 23 ноября начался неудавшийся поход грузинских националистов на Цхинвал. Его возглавлял тогда еще будущий президент Грузии Звиад Гамсахурдия. Заявлялось, что участники акции планируют провести «мирный митинг».

«Скоро я буду в Цхинвали с 10 тыс. моих соколов, и посмотрим, какую встречу им устроит общественность Цхинвали. Мы им свернем шею, тем более что таких слабых противников, как осетины, нетрудно будет обуздать», — заявил он на митинге на подступах к югоосетинской столице.

Колонны националистов на подступах к Цхинвалу остановили сотрудники милиции и добровольцы. Участники «мирного митинга» в ответ разместились на окраинах города и блокировали дороги. По данным Цхинвала, в течение нескольких месяцев они убили несколько осетин, а также сотни местных жителей были избиты.