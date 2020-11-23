Минск, , 15:20 — REGNUM Действующая в Америке сектантская «Белорусская автокефальная православная церковь» отлучила от себя Александра Лукашенко и предала его анафеме. Таковая была объявлена 22 ноября в канадском Торонто.

Особенность ситуации в том, что Лукашенко не только никогда не состоял в этой сектантской структуре, но и считает себя «православным атеистом». Тем не менее, десятки СМИ, обслуживающих белорусских националистов, поспешили объявить, что Лукашенко отлучили от некоей «православной» церкви, которую ни РПЦ, ни Вселенский (Константинопольский) патриархат не признают.

Руководитель сектантской структуры «архиепископ» Святослав Логин зачитал своей канадской пастве документ под названием «Архипастырское послание об объявлении анафемы бывшему президенту Александру Лукашенко — диктатору, убийце и мучителю народа набожного белорусского».

По сектантов, Лукашенко «совершает беспредел, преследует и убивает православных и других мирных христиан за правду в Белоруссии». В документе утверждается, что белорусский народ сейчас переживает тяжёлое время, потому что «по приказу самозванца — бывшего президента Лукашенко, одержимого дьяволом, детей наших убивают, а над нашими братьями и сестрами издеваются».

«Этот мучитель и его подельники совершают кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах в столичном Минске и в различных городах многострадальной Белоруссии, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушают заповеди Божии, разрушают памятные мемориалы упокоившимся», — сказано в заявлении неканонической БАПЦ.

Логин объявил анафему Лукашенко, который, как сказано в заявлении, «хотя и носит имя христианское и только по рождению принадлежит к Православной Церкви, запрещаем приступать ему к Таинствам Христовым, поминать его в православных богослужениях и молитвах до его полное покаяния перед церковью и народом белорусским».

«Призываем тех, кто ещё служит его сатанинской власти, не исполнять преступные приказы, потому что иначе ждут вас проклятия наследников жизни земной и ад — в жизни небесной», — сообщил лидер неканонической БАПЦ.

Канадский сектант в зачитанном заявлении также сообщил о молитве за пострадавших в ходе подавления протестных манифестаций в постсоветской республике, в том числе «раненых и заключённых, и за упокой убитых мирных протестующих — защитников Белоруссии, чьи страдания и жертвы не напрасны, они вдохновляют соотечественников на сопротивление злу и лжи ради добра, ради свободы и независимости нашего Отечества».

Тем временем в Белоруссии четвёртый месяц длятся протестные манифестации против фальсификации президентских выборов и массового жестокого полицейского террора (включая убийства и пытки), за проведение новых честных выборов и освобождение политзаключённых (таковых МИД Белоруссии не признаёт). В минувшее воскресенье 22 ноября тысячи манифестантов снова вышли на протестные акции, против них были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства, около 400 человек были задержаны и направлены в переполненные и антисанитарные изоляторы для отбытия ареста и уплаты штрафов.

Православная церковь не признаёт сектантскую БАПЦ и не поддерживает с ней отношений ни на уровне Белорусской Православной церкви (Белорусского экзархата РПЦ), ни на уровне Московского, Константинопольского или иного канонического патриархата. Тем не менее, несколько деятелей БАПЦ регулярно участвуют в мероприятиях белорусских национал-радикалов, в том числе в Белоруссии.