Москва, , 15:15 — REGNUM Об этом 23 ноября заявил вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований Евгений Бужинский на телеканале «Россия 24».

«Договор по открытому небу и был разработан — я принимал участие в его разработке — как мера доверия», — заявил Бужинский.

«Это не договор контроля над вооружениями, это мера доверия, которая действует в совокупности с Венским документом и которая позволяет обеспечить тот сбор необходимой информации, обеспечить тот уровень доверия и транспарентности, который необходим в настоящее время», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.