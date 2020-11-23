Подгорица, , 15:13 — REGNUM Министерство внутренних дел Черногории приняло апелляцию юридической фирмы Tomanović в лице сербского певца Владо Георгиева и отменило решение о запрете на въезд в Черногорию, однако управление полиции черногорского города Херцег-Нови снова запретило Георгиеву въезд на 10 лет, сообщают сербские СМИ.

«Хотя Министерство внутренних дел Черногории подчеркнуло, что запрет на въезд является юридически несостоятельным, поскольку не было указано никаких причин, по которым Георгиеву будет запрещен въезд в Черногорию, управление полиции Херцег-Нови в повторной процедуре «пошло еще дальше в нарушение международных стандартов и Конституции и приняло юридически неприемлемое, незаконное и неконституционное решение и запретило въезд Георгиеву в Черногорию до мая 2030 года», — говорится в сообщении юридической фирмы Tomanović.

Они убеждены, добавлено, что компетентный орган второй инстанции примет правовой аргумент и отменит новый запрет на въезд Георгиева.

В конце августа 2020 года управление полиции Черногории объявило, что певец Владо Георгиев был возвращен в Боснию и Герцеговину через пограничный переход Ситница «из-за запрета на въезд в Черногорию».

«ДПС так расправляется с сербами», — написал тогда Георгиев в Твиттере.