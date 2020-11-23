Москва, , 15:13 — REGNUM Идея ввести плату за передвижение по рекам России — «сомнительная и социально чувствительная». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

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«Страна у нас настолько разная, что периодически решения, которые принимаются в центре, больно ударяют по регионам. Например, говоря о транспортной безопасности, несколько лет назад создали возмутительную ситуацию, когда жители Архангельской области и Ненецкого АО не смогли пользоваться своим водным транспортом для того, чтобы ездить домой или на дачи. В том же Ненецком АО во время судоходного сезона жители каждый день ездят на работу в Нарьян-Мар и обратно, там тоже создана инфраструктура, есть место для заправки. И что? С них брать плату за это? Нет, конечно, это недопустимо», — заявил Нилов.

Он возмущен предложением брать плату с граждан за использование природных богатств.

«Брать плату за то, что граждане пользуются природными богатствами, которые принадлежат всем гражданам, всей стране, и объяснять это строительством инфраструктуры, которой будут пользоваться отдельные категории, я считаю, что это неправильно. Вопрос надо обсуждать, и сейчас время перенапряжено и так из-за ковида, из-за ограничительных мер, и любые подобные вещи воспринимаются в штыки», — отметил парламентарий.

Кроме того, он указал еще на одну проблему.

«Мы уже столкнулись с платными дорогами: сколько нареканий — начиная от необоснованных ограничений скорости до некорректно работающих камер и качества дорожного покрытия. Но платным дорогам хотя бы есть альтернатива проезда — можно проехать бесплатно. А как они собираются действовать в ситуации с реками», — рассуждает Нилов.

По словам главы Росморречфлота Александра Пошивая, в России планируют брать плату за движение по рекам: платным станет прохождение участков рек, на которых модернизируется инфраструктура, сказал он в ходе форума «Транспортная неделя 2020».

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