Москва, , 15:11 — REGNUM Спутниковое наблюдение до сих пор не способно компенсировать разведку с помощью авиации. Об этом 23 ноября заявил вице-президент Российского совета по международным делам, председатель Центра политических исследований Евгений Бужинский на телеканале «Россия 24».

«Технически спутник может обеспечить сбор информации, если отсутствует Договор открытого неба, отсутствует инспекция на местах — где-то процентов на сорок», — заявил Бужинский.

«Тем более что у России есть такая особенность, что более 250, а то и 300 дней в году наша территория закрыта облачностью. Поэтому с низкой орбитой даже в инфракрасном режиме рассмотреть что-то довольно затруднительно», — указал он.

22 ноября Соединённые Штаты Америки перестали являться участниками Договора по открытому небу. Свою позицию Вашингтон объяснил тем, что Москва якобы не соблюдает пункты соответствующего соглашения, а также следила с помощью полётов над США за местонахождением американского президента Дональда Трампа.