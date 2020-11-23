Киев, , 15:10 — REGNUM Второй тур местных выборов на Украине по сути не оправдал возложенных на него надежд, заявила на брифинге 23 ноября политический эксперт, глава гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт отметила, что результаты выборов 15 и 22 ноября показали, что повторное голосование не является рациональным инструментом определения абсолютного победителя.

«Практически во всех общинах победили кандидаты, которые в первом туре набрали максимальное количество голосов. В то же время, в абсолютных числах, количество избирателей, которые голосовали за них, меньше, чем 25 октября. То есть, повторное голосование не дало нам никаких сюрпризов», — заявила Айвазовская.

Она отметила, что «второй тур» в итоге не создал какие-то новых и уникальных конкурентных условий для ведения предвыборной борьбы накануне голосования.

Также политолог сообщила, что по данным «Опоры», в 11 городах Украины, где проходило голосование во втором туре, в общем явка избирателей составила 29,23%.

ИА REGNUM напоминает, что 22 ноября в ходе второго тура местных выборов в 11 городах Украины избирали мэров, в том числе — областных центрах Львов, Днепропетровск, Полтава, Николаев, Ровно, Ужгород и Черкассы.