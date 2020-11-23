Москва, , 15:17 — REGNUM Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) не принесет американским властям никакой пользы. Об этом 23 ноября заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, ее слова приводят «Известия».

»Надуманные предлоги и дипломатические уловки США по открытому небу являются частью антироссийской стратегии англосаксов и подрывает мировую систему безопасности», — сказала она.

Кроме того, российский сенатор отметила, что после такого решения американских властей страны-участницы ДОН должны вывести представителей США с должностей глав неофициальных рабочих групп.

«Также предстоит определиться со статусом США, при этом рассчитывать на статус наблюдателя у американцев нет никаких шансов, учитывая то, как хлопнув дверью, они вышли из договора», — уточнила Ковитиди.

В тоже время она добавила, что России в связи с этим решением нужно будет создать конкретные требования, которые будут касаться «жесточайшего» соблюдения условий договора и недопущения передачи полученных данных не только третьем странам, но и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход США из ДОН вызывает сожаление, так как данный документ является важным звеном в укреплении взаимного доверия и контроле над вооружением.