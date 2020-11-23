Москва, , 15:09 — REGNUM Сроки предоставления участков недр под геологоизучение и оценку месторождений полезных ископаемых в Архангельской области увеличены с пяти до семи лет. Соответствующее изменение в закон «О недрах» внес президент РФ Владимир Путин.

Как сообщает официальный сайт правовой информации, пятилетний срок предоставления участков в регионе, значительная часть которого находится в Аркической зоне РФ, не позволяет выполнять весь объем необходимых работ.

Сроки предоставления участков для изучения запасов увеличены также в Якутии, на Камчатке, Красноярском и Хабаровском крае, Иркутской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.