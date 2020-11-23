Санкт-Петербург, , 15:14 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов внедрил свою бывшую коллегу по Курортному району Наталью Чечину в Горизбирком, передает корреспондент ИА REGNUM.

Градоначальник подписал постановление о назначении руководителя Курортного района Чечиной членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Документ опубликован 23 ноября.

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Напомним, Беглов сам рекомендовал Центризбиркому кандидатуру Чечиной, и ЦИК согласился, предпочтя ее другому кандидату, бывшему полпреду президента и соавтору Конституции 1993 года Сергею Цыпляеву.

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Эта процедура предвосхищает появление нового председателя Горизбиркома, которым, скорее всего, Чечина станет взамен ушедшего Виктора Миненко. Тот вызвал массу нареканий со стороны ЦИК из-за грязных выборов и саботаж попыток «оздоровления» избирательной системы Петербурга, ЦИК даже выразил Миненко недоверие, тем не менее тот ушел в отставку, награжденный орденом Почета из рук Беглова, что возмутило председателя ЦИК Эллу Памфилову, но словесными возмущениями она и ограничилась.

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