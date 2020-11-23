Токио, , 15:13 — REGNUM Китай ведёт против Японии гибридную войну, она вышла на серьёзный уровень, утверждает автор Дзёдзи Хигути в статье, опубликованной в японском издании JB Press.

Гибридная война, поясняет он, это противоборство, в котором размыты границы войны и мира. Западные страны считают итогом гибридной войны, которую якобы развязала Россия, вхождение в её состав полуострова Крым и «вторжение» на восток Украины.

Это пример, утверждает Хигути, вдохновил Китай, тогда как японские власти не очень понимают всю опасность ситуации. Так, морскую экспансию Китай осуществляет с помощью «синих человечков». Обычно эти подразделения заняты рыбной ловлей на частных судах, но при необходимости — быстро превратятся в военные формирования.

«Они прикрываются рыбной ловлей, чтобы скрыть военные задачи», — говорится в статье.

«Синие человечки» действуют в интересах КНР в районе архипелага Сенкаку (Дяоюйдао) и в Южно-Китайском море. Они проводят спецоперации, занимаются разведкой, прослушиванием, созданием препятствий для силовых структур оппонента. Китайская операция по захвату архипелага Сенкаку может вылиться в критическую ситуацию.

В условиях противостояния Китая и США, отмечает также автор, Японии не нужно вставать на сторону Пекина. Союз Японии и США рухнет, если Токио не будет готово поддержать Вашингтон в экономических сферах и разделить с американской стороной различные риски. Японии следует значительно углубить союзнические отношения с США и подобно им подготовиться к противодействию китайской угрозе.