Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Епископ Грузинской православной церкви (ГПЦ), Кутаисский и Гаетантский митрополит Иоан (Гамрекели) призывает поздравить правящую партию «Грузинская мечта» с победой на парламентских выборах. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», священнослужитель заявил журналистам.

20 ноября завершился второй тур выборов, а на следующий день ЦИК Грузии объявил результаты голосования. По итогам двух туров «Грузинская мечта» должна получить 90 мест в парламенте из 150.

«Мы все должны поздравить правящую команду с победой, чтобы в стране был мир», — сказал митрополит.

Он отметил, что за ходом выборов следили иностранные наблюдатели, и им следует рассказать, как проходили выборы. Священнослужитель также добавил, что в Грузии «игра с голосами существовала всегда».

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги проходившего 31 октября голосования на парламентских выборах, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. В Госдепе США отметили, что выборы 2020 года не отличались количеством нарушений от всех предыдущих, призвали всех признать итоги голосования и войти в парламент, но в оппозиции отказались следовать этому призыву.

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