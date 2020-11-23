Джакарта, , 14:44 — REGNUM Министерство религии Индонезии израсходовало бюджет в размере 6,45 млрд рупий ($456 тыс.), несмотря на то, что паломничество в 2020 году отменили из-за пандемии, сообщает CNN Indonesia.

Министр по делам религий Фахрул Рази сообщил, что бюджет был согласован с парламентом страны 7 июля.

«Несмотря на то, что в 2020 году не было отправления паломников в Саудовскую Аравию, как это предусмотрено указом министра по делам религий № 494 от 2020 года, министерство религии по-прежнему управляет финансами», — заявил министр религии Индонезии на заседании комиссии парламента Индонезии в Джакарте 23 ноября 2020 года.

Министр добавил, что выделенный бюджет, в частности, пошел на издательство книг.

Напомним, Индонезия отменила отправку 221 тысячи паломников в Саудовскую Аравию из-за пандемии.

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