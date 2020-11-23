Анкара, , 14:44 — REGNUM Политический торг с США в вопросе о приобретении Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400, которые куплены для защиты страны, является неуместным. Об этом 23 ноября заявил пресс-секретарь турецкой правящей партии справедливости и развития Омер Челик на своей странице в соцсети Twitter.

При этом ранее советник главы главной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Унал Чевикёз отметил, что власти страны не развертывают приобретенные ими С-400 из-за того, что в Анкаре опасаются санкций США.

Как указал Челик, данным заявлением Чевикёз дает карт-бланш американскому руководству на отмену покупки ЗРС С-400, которые были приобретены для защиты безопасности Турции.

«Безопасность нашей страны и защита отечества — не предмет торговли. По этой теме никакой политический торг не приемлем», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова обсуждать с Вашингтоном волнующие США вопросы технической совместимости российских ЗРС С-400 и американских истребителей F-35