Вашингтон, , 14:28 — REGNUM Эсминец ВМС Соединённых Штатов Donald Cook направляется в Чёрное море для регулярного патрулирования в рамках миссии Североатлантического альянса. Об этом говорится на странице командования ВМС США в Европе и Африке в Twitter.

Эсминец ВМС США Donald Cook

«USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Чёрное море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже седьмой раз, когда корабль Donald Cook будет находиться в Черноморском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новороссийске состоятся совместные учения кораблей России и Египта. Манёвры «Мост дружбы — 2020» будут проходить на морских полигонах боевой подготовки Черноморского флота до 24 ноября.

Отметим, 17 ноября отряд кораблей Военно-морских сил Арабской Республики Египет впервые зашёл в порт Новороссийск для участия в совместных с ВМФ России учениях «Мост дружбы — 2020», которые проводится с 2015 года.

Читайте также: Корабли ВМС России и Египта выйдут на совместные учения в Чёрном море

Читайте развитие сюжета: В Черное море зашел американский эсминец Donald Cook