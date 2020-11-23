Минск, , 14:28 — REGNUM Выход США из Договора по открытому небу (ДОН) подрывает жизнеспособность этого международного соглашения, грозит дальнейшим ростом недоверия и военно-политической напряженности. Об этом говорится в заявлении МИД Белоруссии, опубликованном 23 ноября.

Решение США о выходе из ДОН вступило в силу 22 ноября. В белорусском МИД отметили, что Минск глубоко сожалеет о таком шаге Вашингтона. Договор — весьма значимый и эффективный военно-политический механизм, он обеспечивает беспрецедентный уровень прозрачности и предсказуемости в военной сфере для государств-участников.

«Серьезный ущерб наносится архитектуре евроатлантической безопасности и инструментарию контроля над вооружениями», — добавили в МИД, отмечая негативные последствия отказа США от договора.

В ведомстве выразили надежду, что власти США проявят политическую мудрость и пересмотрят решение.

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