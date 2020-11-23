Москва, , 14:23 — REGNUM Осмыслению нового опыта гражданского общества России во время пандемии, поиску новых решений и формированию общей стратегии действий будет посвящен VIII Общероссийский гражданский форум, который состоится 28 ноября, сообщает ИА REGNUM.

Он пройдет одновременно на 11 тематических площадках в семи городах странах: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Барнауле и Ставрополе.

Каждая из площадок будет посвящена одному из тематических направлений и объединит до 50 экспертов в очном формате и несколько сотен участников — в удаленном. Так, среди тем: юридическая помощь в эпоху пандемии, самозащита трудовых прав, честные выборы, риски реформирования образовательного процесса (дистанционное образование), обеспечение равного доступа к медицине, инклюзия, а также защита прав горожан.

Предполагается, что участники форума обсудят механику адаптации к новой реальности и обменяются лучшими практиками и опытом работы некоммерческого сектора в эпоху пандемии. Результаты работы будут оформлены в конкретные инициативы, предложения и рекомендации.

Как ожидается, в работе форума примут участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, директор Высшей школы государственного управления РАНХиГС Алексей Комиссаров и так далее.