Москва, , 14:36 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в режиме видеоконференции попросил федеральные власти продолжить помощь в модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов региона. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба Кремля.

Прежде всего, Ведерников поблагодарил главу государства за его поддержку в марте 2020 года обращения областных властей к центру о выделении финансирования на комплексную модернизацию социальной инфраструктуры приграничных территорий.

«Это действительно очень острый вопрос: 80 процентов учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. Речь идет об изношенном, морально устаревшем фонде, деревянных школах с печным отоплением, районных больницах, где десятилетиями не было капремонта. Соседи, конечно, смотрят, и хотелось бы в первую очередь на этих территориях привести эти объекты в соответствие», — сказал президенту губернатор Псковской области.

В качестве примера он рассказал о Печорской лингвистической гимназии, в которой обучаются дети малочисленного народа сету. «В этом году [здание] отметило свое 150-летие», — доложил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что со стороны Псковской области список объектов, которым необходима модернизация, сформирован в полном объеме и передан в правительство РФ.

«Я хорошо понимаю, что в этом году все средства направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, на ликвидацию последствий, на устранение этих последствий, но актуальность проблемы у нас никуда не девается», — заметил глава региона.

Ведерников попросил Путина поручить правительству выделить средства на модернизацию объектов социальной инфраструктуры на период с 2021 по 2023 годы и гарантировал своевременное введение всех объектов в установленные сроки.

«Там школа, о которой Вы упомянули, она, по-моему, XIX века еще?», — заинтересовался президент. Губернатор подтвердил и добавил, что запрос средств на модернизацию в том числе связан с необходимостью организации качественного горячего питания для школьников.

«Потому что в этих школах даже нет буфетов, даже нет этих блоков, то есть осуществляется подвоз. Это просто уже прошлый век», — отметил Ведерников.

«Безусловно, нужно те вопросы, которые Вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область», — заверил Владимир Путин.

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