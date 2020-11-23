Берлин, 23 ноября 2020, 14:14 — REGNUM Главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании проведут 23 ноября встречу, на которой обсудят ядерную сделку с Ираном, заявили во внешнеполитическом ведомстве Германии, сообщает Reuters.
Напомним, в начале ноября в Международном агентстве по атомной энергии отметили, что Тегеран начал загрузку гексафторида урана в новые усовершенствованные центрифуги IR-2m, установленные на обогатительном комбинате в Натанзе. При этом в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий — подписанной в 2015 году ядерной сделки — Тегеран имеет право обогащать уран только на центрифугах IR-1.