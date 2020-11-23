Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Оппозиционные партии в Грузии, отказавшись входить в парламент и перенеся всю свою деятельность на улицы, заняли невыгодную позицию. Об этом 23 ноября в интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» сказал эксперт Рамаз Сакварелидзе.

В оппозиции назвали итоги голосования на прошедших парламентских выборах «сфальсифицированными» и объявили, что будут проводить акции протеста, пока власти не объявят о проведении новых выборов. По мнению эксперта, такие действия бесперспективны.

«Позиция оппозиции нелогична и невыгодна: стоять на улице и ни с чем не соглашаться. Все в мире говорят им, что это — невыгодно. В ответ они называют всех, в том числе Запад, российскими агентами», — сказал Сакварелидзе.

Стоит отметить, что экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ранее возмутило то, что группа наблюдателей от ОБСЕ, следившая за тем, как проходят выборы в Грузии, признала голосование состоявшимся. Бывший грузинский лидер назвал главу делегации Тини Кокса «российским агентом».

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