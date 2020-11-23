Варшава, , 14:00 — REGNUM Польское правительство приняло и обнародовало проект стратегии «Эффективное и современное государство — 2030», в котором обозначены основные контуры развития Польши в ближайшие 10 лет. Из документа следует, что республика будет развиваться в контексте европейской интеграции и не планирует поднимать вопрос о выходе из организации. Об этом передает Dziennik.

Авторы стратегии неоднократно ссылаются в документе на членство Польши в ЕС — в контексте его преимуществ. Предусмотрена реализация ряда общеевропейских проектов, например, по экологии и политике безопасности. Кроме того, обозначены цели польского председательства в Совете Евросоюза, запланированном на 2025 год.

Напомним, в настоящее время между Варшавой и Брюсселем происходит конфликт. Правящая в Польше партия «Право и справедливость» приняла резолюцию, в которой поддержала наложенное правительством республики вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной такого решения стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран, поэтому требуют отменить данное правило.

Ранее лидер польской оппозиционный партии «Гражданская платформа», депутат Сейма Борис Будка заявил, что, если Варшава наложит вето на проект бюджета ЕС на 2021−2027 годы, это станет первым шагом к выходу Польши из ЕС, к так называемому Polexit.