Москва, , 13:56 — REGNUM «Двадцатка» набирает вес в международных делах, а для России участие в ее деятельности — реальная возможность продемонстрировать ущербность западного санкционного подхода к мировым делам, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 23 ноября, комментируя итоги саммита G20.

Владимир Путин Kremlin.ru

Как сообщалось ранее, лидеры G20 в итоговой декларации саммита отметили, что «намерены поддерживать все развивающиеся и менее развитые страны», которые в настоящее время «сталкиваются с последствиями COVID-19 в сфере здравоохранения, а также в экономике и социальной сфере».

» Двадцатка » набирает вес в международных делах, и это абсолютно логично. Разворот внимания крупных государств к нуждам развивающихся и менее развитых стран насущно необходим. Россия и особенно Китай такое внимание в любом случае проявляют, в то время как Запад продолжает смотреть на развивающийся мир прежде всего как на объект эксплуатации.

Общие подходы G20 к проблемам здравоохранения, борьбе с последствиями распространения COVID-19, к тому, как будет построено международное сотрудничество в эпоху после пандемии нового типа, уверен, будут в итоге носить сбалансированный и благоприятный по отношению к менее развитым странам характер. Все эти направления работы — это те сферы, в которых широкое международное сотрудничество будет давать свои плоды наглядно и, надеюсь, скоро. От этого выиграет весь мир. И очень важно, что всё это — плод деятельности не G7, а G20.