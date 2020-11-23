Москва, , 14:14 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференции проинформировал президента России Владимира Путина об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Глава государства пообещал продолжить поддержку Псковщины, сообщает 23 ноября пресс-служба Кремля.

По словам Михаил Ведерникова, по ситуации с коронавирусом «в последние недели в области прогнозируемо формируется устойчивая тенденция к росту числа заболевших».

Напомним, в последние дни в Псковской области выявляется примерно по 170 новых случаев заражения в сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 11 205, выздоровели 5964 человека, умерли 72 жителя.

Как заявил губернатор, «благодаря серьезной подготовительной, информационной, разъяснительной работе с воспитателями, педагогами, родителями, учениками, а также четко выстроенному алгоритму образовательного процесса с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора основные риски удалось предотвратить».

Ведерников поблагодарил федеральный центр за помощь дотационной Псковской области. В частности речь шла о выделении в 2019 году 484 миллионов рублей на обновление медицинского оборудования в дополнение к средствам нацпроекта «Здравоохранение». Также отметил глава региона помощь региону московских медиков по организации борьбы с пандемией коронавируса, а также поставки лекарств и СИЗ для псковских медиков.

«И самое главное, что при Вашей поддержке в Псковской области создана одна из самых современных инфекционных служб, которая полностью закрывает соответствующие потребности региона как для взрослого населения, так и для детей», — обратился губернатор к президенту.

Напомним, в регионе по поручению президента силами военных строителей летом 2020 года была построена новая инфекционная больница, с отделениями в Пскове и в Великих Луках.

«Начало работы новой больницы переломило многолетний тренд, когда наши врачи уезжали в другие регионы на более высокие заработные платы, в более привлекательные условия труда, и впервые мы без проблем набрали профессиональную команду специалистов, причем сделали это на конкурсной основе <…> К нам приехали несколько очень перспективных специалистов из разных регионов, кстати, в том числе и из Санкт-Петербурга», — рассказал губернатор Псковщины.

Михаил Ведерников попросил президента поручить правительству РФ выделить в 2021 году 500 млн рублей на оснащение государственных медицинских организаций Псковской области высокотехнологичным медицинским оборудованием по профилям «Офтальмология», «Урология», «Оториноларингология» и «Неврология».

"А мы со своей стороны гарантируем закупить и поставить медицинское оборудование в медицинские учреждения областного и районного уровней до конца 2021 года», — сказал губернатор.

Президент позитивно отреагировал на просьбу главы региона, заявив, что помощь Псковской области будет продолжена. Но от властей региона центр ждет эффективной работы.

Президент России Владимир Путин «Я знаю, что и как происходит в Псковской области, и, безусловно, нужно те вопросы, которые Вы сейчас назвали, закрывать, решать эти задачи. Обязательно будем вам помогать, будем поддерживать Псковскую область. Надеюсь, что и Ваша команда будет вести себя самым активным образом.

Но те вопросы, которые Вы подняли сегодня, они, конечно, должны быть Вами проработаны в Правительстве Российской Федерации на таком уже совсем профессиональном уровне, предметном. Но я с Вами согласен: те позиции, которые Вы сейчас обозначили, они, конечно, нуждаются в постоянном внимании и со стороны не только региональных, но и федеральных властей.

Глава государства пообещал, что «поддержка будет», а ее конкретные параметры поручил губернатору согласовать с соответствующими профильными ведомствами.

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