Москва, 23 ноября 2020, 14:14 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме видеоконференции проинформировал президента России Владимира Путина об эпидемиологической обстановке и социально-экономическом положении в регионе. Глава государства пообещал продолжить поддержку Псковщины, сообщает 23 ноября пресс-служба Кремля.
По словам Михаил Ведерникова, по ситуации с коронавирусом «в последние недели в области прогнозируемо формируется устойчивая тенденция к росту числа заболевших».
Напомним, в последние дни в Псковской области выявляется примерно по 170 новых случаев заражения в сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом — 11 205, выздоровели 5964 человека, умерли 72 жителя.
Как заявил губернатор, «благодаря серьезной подготовительной, информационной, разъяснительной работе с воспитателями, педагогами, родителями, учениками, а также четко выстроенному алгоритму образовательного процесса с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора основные риски удалось предотвратить».
Ведерников поблагодарил федеральный центр за помощь дотационной Псковской области. В частности речь шла о выделении в 2019 году 484 миллионов рублей на обновление медицинского оборудования в дополнение к средствам нацпроекта «Здравоохранение». Также отметил глава региона помощь региону московских медиков по организации борьбы с пандемией коронавируса, а также поставки лекарств и СИЗ для псковских медиков.
«И самое главное, что при Вашей поддержке в Псковской области создана одна из самых современных инфекционных служб, которая полностью закрывает соответствующие потребности региона как для взрослого населения, так и для детей», — обратился губернатор к президенту.
Напомним, в регионе по поручению президента силами военных строителей летом 2020 года была построена новая инфекционная больница, с отделениями в Пскове и в Великих Луках.
«Начало работы новой больницы переломило многолетний тренд, когда наши врачи уезжали в другие регионы на более высокие заработные платы, в более привлекательные условия труда, и впервые мы без проблем набрали профессиональную команду специалистов, причем сделали это на конкурсной основе <…> К нам приехали несколько очень перспективных специалистов из разных регионов, кстати, в том числе и из Санкт-Петербурга», — рассказал губернатор Псковщины.
Михаил Ведерников попросил президента поручить правительству РФ выделить в 2021 году 500 млн рублей на оснащение государственных медицинских организаций Псковской области высокотехнологичным медицинским оборудованием по профилям «Офтальмология», «Урология», «Оториноларингология» и «Неврология».
"А мы со своей стороны гарантируем закупить и поставить медицинское оборудование в медицинские учреждения областного и районного уровней до конца 2021 года», — сказал губернатор.
Президент позитивно отреагировал на просьбу главы региона, заявив, что помощь Псковской области будет продолжена. Но от властей региона центр ждет эффективной работы.
Глава государства пообещал, что «поддержка будет», а ее конкретные параметры поручил губернатору согласовать с соответствующими профильными ведомствами.
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