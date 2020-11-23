Варшава, , 13:39 — REGNUM Во время пресс-конференции руководители движения «Женская забастовка», выступающего организатором акций протеста против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов, призвали к мобилизации всех участников протеста на большой митинг в Варшаве 28 ноября. Об этом передает Onet.pl.

«Впереди — 28 ноября — большой исторический праздник: в этот день польские женщины впервые получили избирательные права. Поэтому все акции на эту неделю откладываются — набираемся сил на субботу», — заявили активистки.

22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода.

Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.